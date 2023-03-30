澳洲国会通过法案 对冶炼厂与炼油厂等设施碳排设限

（法新社雪梨30日电） 澳洲针对境内最严重的污染源，今天通过一项划时代的气候法令，以后煤矿、冶炼厂与炼油厂每年需强制减少约5%的温室气体排放量。

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新南威尔斯大学（University of New South Wales）永续发展专家魏德曼（Tommy Wiedmann）表示：「这是首度将温室气体减排写入澳洲法律。」

这项法律适用于约215个主要工业设施，这些工业设施每个每年产生超过10万吨温室气体。澳洲宣誓在2050年前实现温室气体零排放，这项立法是达成目标的重要支柱。

澳洲政府认为强制这些工业设施每年减少4.9%碳排放量，在未来10年内可阻止2亿吨碳排放到大气中。

魏德曼表示：「这显然是一件好事。我们现在有了气候政策。」

澳洲政府表示，这项计划将结束长达10年的政治争论，这场激烈的「气候战争」一再破坏对气候变迁所进行的努力。

澳洲政府与左翼的绿党进行长达数周的协商后，就所谓的「保障机制」（Safeguard Mechanism）达成协议。

绿党领袖班特（Adam Bandt）表示，这项法律「有史以来第一次」迫使石油与天然气公司削减温室气体排放量。

这项法案的通过需要绿党支持，之前绿党对此持怀疑态度，不过绿党说服政府就排放量设定硬上限后，转而支持政府的碳排放计画。

© 2023 AFP