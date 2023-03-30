热带气旋弗莱迪酿灾 马拉威恐逾1200人死亡

（法新社里朗威30日电） 热带气旋弗莱迪（Cyclone Freddy）日前在马拉威肆虐所造成的死亡人数预计会超过1200人，因为相关当局今天说，随着寻获生还者的希望减弱，数百名失踪者将被宣告死亡。

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弗莱迪本月稍早向马拉威南部倾倒相当于6个月的降雨量，在当地引发洪灾和土石流，破纪录的洪水冲走房屋、道路和桥梁。

相关当局指出，至少有676人死亡，538人依然失踪。

警方今天说，救援行动完成后，失踪者将被推定为死亡，救援作业仍在马拉威国内部分地区进行。

马拉威警方发言人南瓦札（Harry Namwaza）告诉法新社：「我们仍在前往援助一些先前无法到达的地方。」

「当我们完成这个过程后，就是我们宣布失踪者被推定为死亡的适当时机。」

马拉威灾害管理事务部（Department of Disaster Management Affairs）指出，救援工作的规模正在缩减。

灾害管理事务部专员卡伦巴（Charles Kalemba）昨天说：「看看已经过去的天数，寻获生还者的可能性很小。」

他提到，在受灾严重的布兰泰尔市（Blantyre），搜救犬已经退出作业，因为当地救难人员认为它们「已经尽了最大努力」。

弗莱迪在2月底首次侵袭非洲南部，袭击马达加斯加和莫三比克，马拉威则毫发无伤。

弗莱迪随后移回印度洋上空，从温暖的海水吸取更多能量，然后罕见地改变方向，再度袭击非洲大陆。

如果马拉威的所有失踪者都被宣布死亡，在所有受弗莱迪影响的国家中，这个热带气旋造成的死亡总数可能达到将近1400人。

© 2023 AFP