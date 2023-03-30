美军两架黑鹰直升机训练坠毁 101空降师数人伤亡

（法新社华盛顿30日电） 美国陆军第101空降师两架黑鹰直升机昨天晚间执行训练任务时在肯塔基州坠毁。相关的官员指出，事故造成「数人伤亡」。

广告 继续浏览后续

坎贝尔堡（Fort Campbell）军事基地今天凌晨发布声明指出，隶属第101空降师（101st Airborne Division）的两架黑鹰直升机（Black Hawk）昨晚10时左右在坎贝尔堡西北方的肯塔基州崔格郡（Trigg County）坠毁。

第101空降师稍后推文表示：「我们可以证实，第101空降师两架飞机昨晚发生事故，造成数人伤亡。现阶段我们关注重点是受影响的官兵及其家属。」

肯塔基州长贝希尔（Andy Beshear）稍早表示，预期有人员丧生，还说该州的警方和紧急事故管理局正在因应处理事故。他在推文说道：「我们得知坎贝尔堡基地传来的坏消息，初步通报有直升机坠毁，预计有人员丧命。」 坎贝尔堡基地提到，正对这起事故展开调查，有更多消息时会继续提供。

第101空降师是美国陆军唯一的空中突击师，总部位于坎贝尔堡。

101空降师别称为「啸鹰」（Screaming Eagle），于1942年8月组建，曾在第二次世界大战的诺曼第登陆和突出部之役立下战功。

这支部队近年也参与美军在伊拉克和阿富汗的军事行动。

© 2023 AFP