美参院通过立法 废除对伊拉克发动战争授权

（法新社华盛顿29日电） 美国带头进军伊拉克、推翻伊拉克前独裁者海珊（Saddam Hussein）政权20年后，美国联邦参议院今天通过跨党派立法，废除对伊拉克发动战争的授权。

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两党都支持废除2002年通过、授权时任总统小布希（George W Bush）对伊拉克用兵的「作战授权法」（Authorization for the Use of Military Force, AUMF），以及授权老布希（George HW Bush）对入侵科威特的海珊政府正式宣战的1991年版法案。

参院多数党领袖舒默（Chuck Schumer）说：「美国、伊拉克乃至整个世界，自2002年来发生了翻天覆地的变化，现在该是让法律跟上这些变化的时候了。」

「这些作战授权法已经过时。废除这些法案不会对驻外美军带来危害，也不会妨碍我们保护美国人民安全的能力。」

参院以66票赞成、30票反对通过上述两项对伊拉克发动战争的授权。

美国总统拜登已承诺将签署法案，但法案能否成功闯过共和党掌控的众议院，前景似乎不太明确。

美国国家广播公司新闻网（NBC News）询问共和党籍众院议长麦卡锡（Kevin McCarthy），众院是否将针对废除上述法案进行讨论，他并未做出承诺，仅表示，「必须先看看法案相关内容」。（译者：刘文瑜/核稿：施施）

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