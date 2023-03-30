美媒：川普是否会在纽约遭起诉 或需数周才揭晓

（法新社纽约29日电） 美国媒体今天报导，前总统川普可能在纽约遭起诉一事，或许还需要数周时间才会有下文，因为负责审理本案的大陪审团4月大部分时间都将因休假关系处于停摆状态。

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川普18日宣称自已3天后将因为向一名艳星支付封口费而被起诉，自那时起，由曼哈顿地方检察长召集的大陪审团便持续听取证人说词。

根据「华盛顿邮报」和政治新闻机构Politico引述知情消息来源报导，如今，由于要同时处理其他案件，加上复活节（Easter）、逾越节（Passover）和开斋节（Eid al-Fitr）等重要节日即将到来，以及4月10日起预定休息两周，大陪审团可能不会在本月底前再度考量此案。

华邮指出，这个大陪审团最快将于4月24日恢复运作。

这项调查重心在于2016年美国总统大选数周前，成人片女星「暴风女丹尼尔斯」（Stormy Daniels）获得13万美元封口费，以阻止她公开表述10年前与川普之间的风流韵事。

已在大陪审团前作证的前川普律师柯恩（Michael Cohen）2019年告诉国会，他代替川普支付了这笔费用，后来销帐。

检方指出，这些支票没有妥善登记，此举通常会导致伪造商业纪录的轻罪指控。

但若地方检察官说服大陪审团，这笔款项和可疑帐目为掩盖事实的一部分，即遮蔽丑闻、让川普的选举阵营受益，则也可能被升级至重罪。

外界预期，纽约方面的调查可能是川普3项重大调查中，第一个达成起诉决定的案子。

无论在位或卸任，美国没有任何一位总统曾遭到起诉。

此外，川普也因2020年大选相关事务及2021年1月6日川普支持者攻击国会大厦一事，在乔治亚州和华府面临重罪调查。

现正寻求共和党提名角逐2024年总统大位的川普，将所有涉及自己的调查斥为「猎巫行动」（witch hunts）和政治迫害。（译者：徐睿承/核稿：李佩珊）

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