菲律宾渡轮起火原因待查 至少31死、230人获救

（法新社马尼拉30日电） 菲律宾南部一艘渡轮昨晚接近11时发生火灾，当局今天表示，这起事故至少造成31人死亡，另有230人获救，起火原因仍待查明。

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灾害应变官员艾朗梭（Nixon Alonzo）表示，「玛丽．乔伊女士3号」（Lady Mary Joy 3）渡轮起火时，正从民答那峨岛（Mindanao Island）的三宝颜市（Zamboanga City）开往苏禄（Sulu）省的和鲁岛（Jolo Island），不少乘客仓皇跳船逃生。

意外发生后，菲律宾海岸防卫队、渔民等救援人员共救出195名乘客及35名船员。

巴西兰省（Basilan）省长萨利曼（Jim Salliman）今天告诉法新社：「我们最初记录到有13人死亡，接着又发现18人死亡，所以目前共有31人丧生。」

在持续搜索过程中，搜救人员在船舱内发现多具遗体。

海岸防卫队成员马尔夫（Rejard Marfe）引述目击者说法称：「船上的人惊慌失措，因为火灾发生时他们正在睡觉。」

马尔夫告诉法新社，随着火势蔓延，船长下令将船只搁浅，「以便乘客游到岸上，让更多人得以保命」。

渡轮大火幸存者、46岁的纳尼（Mina Nani）告诉DZRH广播电台：「我以为我在作梦，但当我睁开眼睛，只看到一片黑暗，我们被烟雾包围了。」

纳尼说，她赶紧跳船逃生，并和另名乘客共用一个漂浮物，最后总算获救。

© 2023 AFP