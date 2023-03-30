马斯克连署信吁暂停AI研发 遭引用论文作者批评

（法新社巴黎30日电） 科技业巨贾马斯克和逾千名专家近日连署公开信，呼吁暂停开发人工智慧（AI）；但他们引述的学术论文作者批评这封信是「AI话题炒作下」的「胡说八道」，甚至曲解论文原意。

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包括电动车大厂特斯拉（Tesla）执行长马斯克（Elon Musk）、苹果公司（Apple Inc.）共同创办人沃兹尼亚克（Steve Wozniak）与其他连署的学界业界杰出人士在信中写道：「AI系统若拥有能与人类竞争的智能，会对社会及人类构成深远的风险。」

然而，信中引述用来支持论点的一篇学术论文，作者之一葛布鲁（Timnit Gebru）今天在推特（Twitter）发文表示，她的论文实际上正是提醒，不要对AI做出像这封公开信一样的夸大主张。

葛布鲁写道：「他们所言基本上与我们所说的相反，却引用我们的论文。」

论文的另一位作者班德（Emily Bender）则说，马斯克等人的公开信是「胡说八道」，「只不过是AI话题炒作下的产物」。

她写道，AI的风险从来不是关于AI本身「太过强大」，而是「关于权力集中在人们手中，关于压迫性体制的复制，关于资讯生态系统遭到破坏」。

这封公开信发表在马斯克资助的生命未来研究所（Future of Life Institute）网站上，起因是热门聊天机器人ChatGPT开发商美国旧金山公司OpenAI本月稍早推出一款更强大版本GPT-4。连署人呼吁让强大AI系统的研发暂停6个月，利用这段时间来强化监管及确保系统安全无虞。

不过，在公开信发表数小时后，连署人之一、英国新创公司Stability AI老板莫斯塔克（Emad Mostaque）便对其中一项主要诉求退回主张。他在推特写道：「我想暂停6个月不是最佳主意。」但他仍说，信中「有些有趣的东西」有助于刺激讨论。（译者：张正芊/核稿：陈政一）

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