大马前首相纳吉欲推翻金融丑闻定罪 联邦法院驳回

（法新社马来西亚布特拉加亚31日电） 马来西亚前首相纳吉（Najib Razak）因金融丑闻被判12年有期徒刑，他试图推翻判决，但联邦法院（Federal Court）今天予以驳回，断绝他复出政坛的希望。

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纳吉因卷入主权财富基金「一马发展公司」（1MDB）的金融丑闻而被定罪。法新社报导，法院驳回纳吉对有罪判决的最后上诉后，他向联邦法院申请检讨，今天也被驳回。

69岁的纳吉声称，他未获得公平的听审，因为法官有利益冲突，且他的新法律团队来不及研究案件相关文件。

联邦法院法官王南吉（Vernon Ong Lam Kiat）今天说，「司法并无偏见，也没有缺失」，因此驳回纳吉的请求。

法院认定纳吉从曾属于一马发展公司的SRC国际公司（SRC International）转移4200万令吉（约新台币2.9亿元）到自己的银行帐户，因滥权、洗钱和背信罪被 判12年有期徒刑。如今，尘埃落定，纳吉将继续服刑。

纳吉自去年8月开始服刑，联邦法院今天宣读判词时，他看起来很沮丧。

纳吉稍早在监狱守卫戒护下抵达法庭，有数十名支持者声援他。

纳吉的妻子罗斯玛（Rosmah Mansor）去年因贪污被判有罪，她今天也在场。

纳吉另外还面临数十起控诉，有可能会拉长他坐牢的时 间。这些指控大多与他在一马发展公司丑闻中可能发挥的作用有关；此案引发全球洗钱大调查，包括在美国、瑞士和新加坡。

纳吉被控从一马发展公司窃取数十亿美元，用来购买超级游艇、法国画家莫内（Claude Monet）画作等各种昂贵物品；这些指控在很大程度上导致纳吉失势，长期执政的「国民阵线」（Barisan Nasional）也在2018年选举中吞败。

© 2023 AFP