川普涉支付色情片女星封口费 传大陪审团决定起诉

（法新社纽约30日电） 美国多家媒体今天报导，前总统川普因涉嫌于2016年大选前夕支付艳星「暴风女丹尼尔斯」（Stormy Daniels）封口费，遭纽约大陪审团投票决定起诉。

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「纽约时报」引述4名知情人士报导，这份由曼哈顿地检办公室盖印归档的重罪起诉书，可能最近几天就会对外宣布。

这位76岁的共和党人将成为美国史上首位涉罪遭起诉的前任或现任总统，使得川普再度角逐白宫大位的2024年总统选情变得混乱。

川普18日宣称，预言自己几天后会因付钱给「暴风女丹尼尔斯」一事被捕。这位成人片女星在2016年美国总统大选数周前获得13万美元封口费，以阻止她公开10年前与川普之间的风流韵事。

此案悬而未定几天后，由曼哈顿检方召集的大陪审团持续听取证人说词，似乎降低了川普立即遭到起诉的可能性。

已在大陪审团前作证的前川普律师柯恩（Michael Cohen）2019年告诉国会，他代替川普支付了这笔费用，后来销帐。

纽约方面的这项调查是针对川普的3项重大调查中，第一个达成起诉决定的案子。

此外，川普也因2020年大选相关事务及2021年1月6日川普支持者攻击国会大厦等事，在乔治亚州和华府面临重罪调查。

现正寻求共和党提名角逐2024年总统大位的川普，将所有涉及自己的调查斥为「猎巫行动」（witch hunts）和政治迫害。（译者：徐睿承/核稿：李佩珊）

© 2023 AFP