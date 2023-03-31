川普被起诉 共和党一致谴责为政治决定

（法新社华盛顿30日电） 美国媒体报导，共和党籍前总统川普今天因支付封口费给色情片演员而被起诉。消息传出后，他的同党盟友及对手一致谴责这是出于政治动机，目的是破坏川普参加2024年总统大选。

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色情片演员「暴风女丹尼尔斯」（Stormy Daniels）指称，她曾收到一笔封口费，要她不得公开2006年曾与川普发生性关系的往事。76岁的川普则否认曾与丹尼尔斯有染，自称没有犯罪。

民主党籍的纽约曼哈顿地区检察官白艾荣（Alvin Bragg）主导对川普的刑事调查，纽约大陪审团今天表决决定起诉川普，使他成为美国史上首位受到刑事起诉的现任或卸任总统。

联邦众议院议长麦卡锡（Kevin McCarthy）和其他共和党人接连抨击白艾荣。众院议长是美国总统第2顺位继任人，仅次于副总统。

麦卡锡说：「白艾荣企图干预我们的总统大选，无可弥补地伤害了这个国家。他把我们神圣的司法制度当作武器，用来对付川普总统。」

麦卡锡还说：「美国人民不会容忍这种不公不义，联邦众议院将针对白艾荣和他前所未见的滥权行为追究责任。」

佛罗里达州州长迪尚特（Ron DeSantis）说：「拿法律制度当武器遂行政治目的，完全颠覆了法治。这不符美国行事原则。」一般认为，迪尚特也有意参加2024年总统大选，目前被视为可能与川普争取共和党提名的主要对手。

迪尚特指责白艾荣「曲解法律以攻击政治对手」。

川普的长子小唐纳．川普（Donald Trump Jr.）称起诉决定是「把司法当武器的最丑陋案例」。川普的次子艾瑞克（Eric Trump）也说：「这是第三世界的检控失当，是在竞选年中趁虚而入，攻击政治对手。」

共和党籍众议员斯特凡尼克（Elise Stefanik）谴责起诉决定是「闻所未闻的选举干预」和「政治迫害」。她说：「在2024年总统大选之前，激进的极左派将无所不用其极地迫害（现任总统）拜登的主要政敌，以打压美国人民的意志和声音。」

共和党籍众议员乔登（Jim Jordan）只在推特上写了两个字：「离谱。」乔登是众院司法委员会主席，一向与川普交好。

川普的另一名亲密盟友、共和党籍联邦众议员葛林（Marjorie Taylor Greene）也推文说：「我力挺川普！」

共和党全国委员会主席麦丹尼尔（Ronna McDaniel）同样表态支持川普，她说：「当司法制度被当成政治工具，我们所有人都遭受危害。」她指控白艾荣「公然滥权」，并声称白艾荣「埋头于政治报复，而不是维护人民安全」。

© 2023 AFP