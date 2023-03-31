川普遭刑事起诉 艳星暴风女改写美国政坛史

（法新社华盛顿31日电） 美国前总统川普因涉嫌支付艳星「暴风女丹尼尔斯」（Stormy Daniels）封口费，遭纽约大陪审团投票决定起诉，成为美国史上第一位面临刑事起诉的前总统，改写美国政坛史。

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成人片女星丹尼尔斯和川普的孽缘始于多年前。2018年，她爆料曾在2006年夏天和川普发生过性关系。

丹尼尔斯出现在社群媒体与电视台摄影机前时，常身穿招牌的粉红色套装与细高跟鞋；而在幕后，她则聘用了一大票律师作为智囊团。

川普支持者例行在社群媒体对她辱骂，拿川普替她取的绰号「马脸」对她恣意嘲笑，她却泰然自若地掌控一切，甚至还曾经考虑进军政坛。

川普昨天被证实起诉后，丹尼尔斯在推特发文说，「我收到太多私讯，根本回覆不来…我也不想洒了我的香槟」，她不忘标注#TeamStormy来替自己的周边商品打广告。

本名史蒂芬妮．柯立福（Stephanie Clifford）的暴风女丹尼尔斯出生于路易斯安那州巴顿鲁治（Baton Rouge），在双亲离婚后由母亲独自抚养长大。

在2018年出版的回忆录中，她表示家人对她疏于照顾，且在9岁曾被一名年长男子性侵。尽管如此，她在学校仍表现优异，且对马抱有热爱。

为了维持生计，丹尼尔斯起初成为一名脱衣舞娘，接着转战拍摄成人片，成为成人片业界的知名女演员、导演和编剧，曾赢得多个奖项。

然而，真正让美国大众认识她，还是因为她和川普的那段关系。

2018年，她出版回忆录「和盘托出」（Full Disclosure，暂译），细述2006年夏天在内华达州与加州边界的塔霍湖（Lake Tahoe）一场慈善高尔夫球锦标赛上，与川普这名电视实境秀巨星命运般的相遇。

在那之前，丹尼尔斯才刚在导演贾德阿帕托（Judd Apatow）的电影「40处男」（The 40-year-old Virgin）中短暂亮相。

那一年，丹尼尔斯27岁，川普60岁。

根据丹尼尔斯的描述，川普邀请她到他的套房共进晚餐。她进房后，看到的是身穿睡衣坐在沙发上的川普。她写道，她与川普随后发生「可能是我经历过最不怎么样的性经验」。

川普则否认两人有性行为，并以「敲诈」和「彻头彻尾的骗局」来指控丹尼尔斯。

可以确定的是，丹尼尔斯在2016年总统大选之前，获得一笔13万美元的封口费。

而这笔钱正是曼哈顿地区检察官起诉川普的核心，称他可能违反选举经费法。

封口费的存在于2018年被揭露后，丹尼尔斯要求法院废除她与川普之间的保密协议，随后开始频频上电视节目。

丹尼尔斯在美国哥伦比亚广播公司（CBS）节目「60分钟」（60 Minutes）说，她希望澄清一项事实。

她口气平稳地说：「我并非一名受害者。」她表示，即使在塔霍湖的那一晚，她并没有受到川普吸引，但两人发生关系是出于合意。

对于川普承诺要让她出现在他当时主持的实境秀「谁是接班人」（The Apprentice），丹尼尔斯对于实现的可能性也心知肚明。

至于她是否认为，川普这么说是想要诱惑她？丹尼尔斯说，「当然，我的意思是，我又不瞎。但同时，这也许有可能实现不是吗」，并说她当时认为这段关系或许能帮助她的事业更上一层楼。

丹尼尔斯曾在2010年认真考虑参选路易斯安那州参议员。她育有一名女儿，并在去年嫁给第4任丈夫、同为成人片演员的布雷德（Barrett Blade）。

在丹尼尔斯啜饮香槟的同时，她的律师则发表了较为清醒的立场声明。他们表示：「川普遭到起诉并不令人高兴。大陪审团的认真与尽职必须受到尊敬。现在就让真相和正义获得胜利吧。」

© 2023 AFP