拜登促加强监管中型银行 避免矽谷银行倒闭重演

（法新社纽约30日电） 美国总统拜登（Joe Biden）今天呼吁银行监管机构恢复对中型银行的更严格管理规范，他说这样可以防止未来又发生矽谷银行（Silicon Valley Bank）这样的倒闭事件。

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根据白宫的说明文件，虽然前总统川普（Donald Trump）放宽了资产在1000至2500亿美元之间的银行相关管理规定，但拜登敦促监管机构进行一系列改革，以「降低未来银行业危机的风险」。

白宫一名官员在记者简报会中表示，这些作为是「在现有权力下可采取的常识性措施」，且无需国会批准。

美国最大型的银行，例如花旗集团（Citigroup）与摩根大通集团（JPMorgan Chase），资本和流动性都受到最严格管控，但川普主政时期放宽了对中型银行的管制标准。

2008年金融危机后通过的「陶德佛朗克法」（Dodd-Frank law），原本要求对资产至少500亿美元的银行实施更严格的规范标准。

但川普在2018年签署的法律改革案，取消对资产介于500至1000亿美元银行的更严格管制标准。

同时，资产规模介于1000至2500亿美元的银行，除非监管机构逐间各别实施，否则不会自动采用更严格的管理规定。

根据今天发布的声明，拜登呼吁对上述规模的银行进行年度压力测试，并规定银行在破产时应如何清算资产，同时也要有更健全的资本要求。

美国联邦准备理事会（Fed）与联邦存款保险公司（FDIC）监管人员向国会的委员会表示，他们正在审查矽谷银行的监管问题，且会解决当中任何缺失。 联准会和联邦存款保险公司将于5月1日前发布报告。

© 2023 AFP