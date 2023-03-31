法国面临干旱问题 马克宏宣布节水新措施

（法新社萨维内莱拉克30日电） 法国总统马克宏（Emmanuel Macron）今天宣布新的节水措施，他试图摆脱因为非常不受欢迎的退休制度改革所引发的政治动荡。

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在马克宏宣布节水新措施之前，数十名要求他辞职下台的抗议人士聚集在阿尔卑斯山村庄萨维内莱拉克（Savines-le-Lac），他正面临第2个总统任期的最大挑战。

马克宏抵达西欧地区最大的淡水水库岸边前，已经有2人被捕。

马克宏在白雪皑皑山脉的背景下告诉媒体：「改革存在争议，但这并不代表其他一切都应该停止…我们需要继续努力。」

经历去年夏天毁灭性热浪和今年冬天创下新低降雨量之后，马克宏表示，他希望2030年之前能把法国所有水资源的10%重复利用。

他说：「我们决定在5年内启动1000个计画项目，以回收和重复利用水资源。」

马克宏提到：「我们希望重复利用3亿立方公尺（的水），或者…每位法国人每年3500瓶水。」

目前法国只重复利用不到1%的水资源。

马克宏还说，经济各项领域都会被要求在夏季之前减少用水量，不只是用水量大的农业部门，还包括能源、工业、旅游和休闲等产业。

去年夏天是欧洲有记录以来最热的夏天。法国的冬天也特别干燥，今年稍早更创下32天没有降雨的纪录。（译者：林沂锋/核稿：陈彦钧）

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