涉付艳星封口费被诉 川普斥政治迫害、选举干预

（法新社纽约30日电） 美国前总统川普今天痛批纽约大陪审团因他涉嫌支付色情片女星封口费而起诉他的决定，并怒斥检察官和政治对手。

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川普在声明中说：「这是史上最高层级的政治迫害、选举干预。」

他表示：「即使在我宣誓成为美国总统之前，激进左翼民主党人，也就是美国辛勤工作男女的敌人，就不断从事政治迫害。」

在美国媒体大肆报导川普被起诉的消息后数分钟，川普发布5段文字声明矢言报复。他正寻求再度角逐2024年白宫大位。

他说：「民主党人陷于执念，以撒谎、欺骗和偷窃，想要『逮到川普』，但现在他们做了不可思议的事，在公然干预选举的行为中，起诉一个完全无辜的人。」

「拿我们的司法系统当武器来惩罚政治对手，而此人恰好是美国总统，也是遥遥领先的共和党总统参选人，这种情形以前未曾发生过，从来没有。」

他说：「我想这种迫害终将严重反噬（现任总统）拜登。」

川普上周末举办首场2024年选举造势活动，他说：「我们将击败拜登，我们要把这些狡猾的民主党人全数赶下台。」

川普的次子艾瑞克（Eric Trump）也加入批评行列，他推文说：「这是第三世界的检方行为失当。这是在竞选年中对政治对手发起投机的攻击。」（译者：徐睿承/核稿：曾依璇）

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