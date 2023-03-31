蒙特内哥罗政局胶着 总统大选4/2第二轮投票

（法新社波德里查31日电） 巴尔干国家蒙特内哥罗4月2日将进行总统大选第二轮决选，36岁的政坛新星米拉托维奇有可能颠覆由现任总统朱卡诺维奇主宰长达数十年的政治版图。

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蒙特内哥罗政府去年8月因不信任案倒台以来，政局陷入数个月僵局，这次总统选举结果将可能在6月11日国会大选举行前决定权力平衡。

蒙特内哥罗的总统任期5年，大多扮演仪式性角色，主要政治权力掌握在总理手中。

第一轮总统选举于3月19日举行，61岁的现任总统朱卡诺维奇（Milo Djukanovic）拿下35%选票，击退一批企图撼动其政治舞台的对手。他的主要对手米拉托维奇（Jakov Milatovic）获得29%选票。

然而，分析人士认为米拉托维奇拥有更大赢面，称这位亲欧洲的经济学家可能会吸引大量选民，他们渴望推翻朱卡诺维奇及其领导的「社会主义者民主党」（DPS）统治长达数十年的局面。

位于首都波德里查的政治分析家泽诺维奇（Predrag Zenovic）告诉法新社：「我们都知道，朱卡诺维奇倒台，就意味着在蒙特内哥罗拥有绝对权力的DPS倒台。」

2020年国会选举后，当上经济发展部长的米拉托维奇登上政治头条，组成第一个不由DPS主导的联合政府。

DPS在2020年国会选举蒙受历史性挫败以来，一直处于不利地位。自那之后，蒙特内哥罗经历两次政府倒台，危机不断。

1991年，前塞尔维亚强人米洛塞维奇（Slobodan Milosevic）扶植时年29岁的朱卡诺维奇当上蒙特内哥罗总理。随着塞尔维亚在国际逐渐式微，朱卡诺维奇转向西方，宣布与塞尔维亚断绝关系，并主导蒙特内哥罗在2006年公投独立。

在朱卡诺维奇和其政党领导下，蒙特内哥罗加入北大西洋公约组织（NATO），展开加入欧洲联盟的谈判，并与俄罗斯渐行渐远。

然而，他的政党也持续被贪腐和参与组织犯罪的指控所笼罩。这些指控均遭朱卡诺维奇否认。

© 2023 AFP