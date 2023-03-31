阿姆斯特丹要迁红灯区 性工作者上街示威

（法新社阿姆斯特丹30日电） 荷兰的性工作者今天在首都阿姆斯特丹街头游行示威，抗议准备让她们离开市区知名红灯区迁往��郊「色情中心」（erotic centre）的计画。

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数十位抗议人士戴着面具隐藏身分，挥舞红伞，并拉开写有「拯救红灯区」的布条，步行到��政府堵��长。

阿姆斯特丹当局表示，希望将性工作者迁出，以降低城��犯罪和滋扰行为。市政府本周推出活动，要求粗暴英国观光客「不要来」。

性工作者桑杰士（Sabrina Sanchez）告诉法新社：「我们真的对他们提出并且强行推动的解决之道无法苟同。他们甚至没有跟性工作者团体协商。」

性工作者也就红灯区营业结束时间提早的计画表达抗议。��政府2月还宣布禁止在红灯区吸大麻。

另外一名戴兜帽和太阳眼镜的性工作者表示：「我们不愿迁移、不要去色情中心或其他地方。」

当着市长哈赛玛（Femke Halsema）的面，不愿意具名的她宣读请愿书：「对毒贩采取行动、对粗鲁无礼之徒采取行动。」 哈赛玛对有数百年历史的德瓦伦（De Wallen）红灯区长期持反对立场；在德瓦伦红灯区，性工作者在当地运河两侧霓虹灯橱窗里等待顾客上门。

哈赛玛说：「关闭红灯区不是你们造成的，而是观光客、犯罪和其他问题泛滥所导致的结果；��中心情况实在问题很大，我们得找到解决之道。」 阿姆斯特丹��议会已经指定3个作为色情中心的可能地点，中心内将会有100个房间，也有休息区和从事其他活动的空间。

© 2023 AFP