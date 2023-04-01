伊朗妇女疑因未戴头巾受攻击 还遭当局下令逮捕

（法新社德黑兰1日电） 伊朗司法机构今天宣布，当局下令逮捕2名女性。稍早一段网路疯传的影片显示，她们疑因未戴头巾而遭1名男子攻击。

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法新社报导，在伊朗社群媒体疯传的影片画面显示，2名女性顾客在商店内发生口角后，遭到1名男子殴打，她们都没有佩戴头巾。

画面可见，该名男子将一桶看似优酪乳的东西倒在2名女子的头上，店主随即出面与他对峙。

司法部门新闻网站米桑线上（Mizan Online）报导，当局以「侮辱性行为和扰乱秩序罪」对该名男子发出逮捕令，并同时对这2名女性发布逮捕令，理由是她们摘下头巾，「犯下违禁行为」。

去年9月，伊朗22岁库德族女子艾米尼（Mahsa Amini）因涉嫌违反佩戴头巾规定，在遭道德警察关押期间死亡，此后伊朗示威不断。

示威活动已造成数以百计的人丧生，其中包括数十名安全人员，数千人因伊朗官员所谓以色列和西方煽动的「骚乱」而被捕。

伊朗总统莱希（Ebrahim Raisi）今天再度呼吁，伊朗妇女应佩戴头巾，因为这是「宗教必需品」。

他强调，「头巾是个法律问题，民众有义务要遵守。」

© 2023 AFP