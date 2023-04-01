国际货币基金批准156亿美元计画 助乌克兰复苏

（法新社华盛顿31日电） 国际货币基金（IMF）今天宣布，已核准156亿美元（约新台币4760亿元）的乌克兰援助计画，协助这个饱受战乱摧残的国家经济复苏。

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国际货币基金表示，俄罗斯的侵略已严重破坏乌克兰经济，导致去年经济活动萎缩约30%，毁了大部分资本存量，并促使贫穷恶化。

俄乌战争爆发也波及全球经济，小麦和石油价格上涨，造成全球性通膨危机。

这场战争也凸显欧洲在能源安全上对俄罗斯天然气的依赖。战争开打后，许多国家不得不另觅其他获取能源的管道。

国际货币基金副总经理戈匹纳斯（Gita Gopinath）在声明中说，这项分两阶段实行的计画意在战争期间稳住乌克兰经济，然后在战后转向「更具企图心的结构性改革」。

国际货币基金董事会核准的48个月「中期融资办法」（Extended Fund Facility）规模约为156亿美元。

国际货币基金乌克兰任务负责人葛瑞（Gavin Gray）今天告诉记者，这是国际货币基金1150亿美元整体援助计画的一部分，体援助计画包含债务减免、补助金和多边及双边机构贷款。

葛瑞说，如果战争持续打到2025年，乌克兰的财务需求可能会从1150亿美元增加到1400亿美元左右。

© 2023 AFP