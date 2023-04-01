川普遭刑事起诉 暴风女：他不再碰不得

（法新社伦敦31日电） 川普因涉支付封口费给艳星「暴风女丹尼尔斯」，成为美国史上首位被刑事起诉的前总统。丹尼尔斯在今天刊出的英国媒体访问中表示，川普被起诉显示他不再是「碰不得」的大人物。

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44岁的「暴风女丹尼尔斯」（Stormy Daniels）告诉英国「泰晤士报」（The Times），川普遭到起诉是「极为重大与划时代」的事件。这篇专访据称在美国某个未公开地点进行。

丹尼尔斯说，「我很骄傲，川普不再碰不得」。

但她也说，「这起事件的另一面，就是它将持续分化群众，让他们武装对立。他（川普）煽动暴动、造成死亡与破坏，但已经躲过了一次」。

丹尼尔斯警告，「无论结果是什么，这将会制造暴力，会发生伤亡」。

川普涉嫌在2016年竞选总统期间支付13万美元（约新台币400万元）封口费给本名史蒂芬妮．柯立福（Stephanie Clifford）的丹尼尔斯，换取她闭口不谈两人的过往风流韵事。

丹尼尔斯称两人在2006年有过性关系，就在川普第3任妻子梅兰妮亚（Melania Trump）产下两人的儿子拜伦（Barron Trump）几个月之后。

川普目前待在佛罗里达州的海湖俱乐部（Mar-a-Lago）寓所。律师说，川普一开始对遭起诉大感「震惊」，但「他现已准备好随时为此一搏」。

川普预告自己可能被正式起诉时，呼吁支持者展开抗议，并警告这可能会为这个国家「带来死亡与破坏」。

丹尼尔斯在访问中坦承，这是她在这场旷日废时的诉讼战中「第一次感到害怕」，「因为川普本人出来煽动暴力、鼓励暴力」。

她也表示，3月30日川普被起诉的消息传出后，她的社群媒体、电子邮箱和手机数小时内开始涌入极端暴力和死亡威胁。

她说，「只要有一个疯狂支持者认为他们是在替天行道，或保护民主」，就会出事。

但丹尼尔斯依旧表示，若有需要她愿意出庭作证指控川普，但也表示还没收到传唤。

她说，「我曾看过他裸体，穿上衣服的他不可能更吓人」。「我很害怕。但我毫无隐瞒，我很期待告诉每个人我所知道的事。」

© 2023 AFP