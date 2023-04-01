拜登告诉俄罗斯释放华尔街日报记者

（法新社华盛顿31日电） 美国总统拜登今天呼吁俄罗斯释放因间谍罪名被捕的「华尔街日报」美籍记者格什科维奇，但他也回绝该报编辑委员会提出的驱逐俄国驻美大使和记者呼声。

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拜登准备前往密西西比州视察龙卷风灾情时，被白宫记者问到有关格什科维奇（Evan Gershkovich）被捕一事他对俄罗斯有何讯息，拜登回说：「放他走。」

他还对在场记者表示，驱逐俄罗斯记者「不是目前的计画」。

「华尔街日报」（The Wall Street Journal）社论编委会昨天下午刊出一篇文章，呼吁驱逐俄罗斯驻美国大使及所有在美国工作的俄国记者。

文章还说，逮捕格什科维奇的时机「看似算计过的挑衅，为了要让美国难堪，并且让仍在俄罗斯工作的外国媒体心生畏惧」。

华尔街日报总编辑塔克（Emma Tucker）今天也向报社员工发短信说：「我们将竭尽全力设法让格什科维奇获释。」

针对华尔街日报要求驱逐所有在美国的俄罗斯记者，克里姆林宫发言人培斯科夫（Dmitry Peskov）回应说：「这家报社可以这么要求，但这应该不会发生，因为根本没有正当理由。」他并表示，格什科维奇是「犯行时当场被逮到」。

据信格什科维奇是苏联解体后第一位因间谍罪嫌在俄罗斯被捕的外国记者。这起事件预料将使得俄国与西方之间因俄乌战争而起的对抗加剧。

© 2023 AFP