瑞士西北部刮起强风 两列火车出轨15伤

（法新社瑞士吕舍茨31日电） 瑞士警方表示，瑞士西北部地区今天刮起狂风，有两列火车在暴风吹袭下出轨，造成15人受伤。

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火车出轨事件发生在瑞士首都伯恩（Bern）以北的地区客运铁路线上，这两列火车在20分钟内相继出轨，相距约30公里。

事发地点附近风速达到每小时136公里。第一列火车出轨造成3人受伤，包括司机员。第2列火车脱轨造成12人受伤，其中1人重伤。

警方说，一列载着16人的火车于下午4时30分左右，在湖畔村庄吕舍茨（Luscherz）的铁路线上出轨。

伯恩州警察在声明中说：「刮起强风时…这列火车的前节车厢翻覆在铁轨右侧，滑落到小路堤旁数公尺处，最后停了下来。」

「有3人受伤，包括翻覆车厢内的司机员，他们由4个救护车团队救治并送医。」

根据现场新闻画面，这列两节火车的前节车厢右侧倒地，倒在与铁路线平行的小路与田地中间的草坪。

穿着橘色工作服并戴着安全帽的工作人员在现场支援，在车厢旁边架起梯子爬到翻覆车厢的左侧，由消防人员协助救出受困乘客。

后节车厢沿着铁轨滑了数公尺才停下来。警方说：「已对出轨事件展开调查，以判定事发经过与意外原因。」

20分钟后，第2列载着54名乘客的火车在比伦镇（Buren zum Hof）出轨。

警方说，司机员所在车厢与另两节车厢脱轨，前节车厢撞到桅杆。这3节车厢都出轨侧翻，有9名成人与3名孩童受伤送医。一名男子身受重伤，以直升机送医治疗。

警方说：「根据目前了解，这起事故的主要原因是刮起暴风。警方正在对事故与发生原因展开进一步调查。」

© 2023 AFP