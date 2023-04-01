美加边境寻获8具遗体 两家庭疑坐船偷渡遇难

（法新社阿克维萨斯涅31日电） 加拿大警方今天在美加边境又发现两具遗体，包括一名失踪婴儿，使得本周试图从加拿大坐船横越圣劳伦斯河进入美国的两个家庭罹难总人数来到8人。

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阿克维萨斯涅莫霍克人警察局（Akwesasne Mohawk Police Service）局长杜鲁德（Shawn Dulude）告诉记者：「又找到两具遗体，其中一个是婴儿，是有罗马尼亚血统的加拿大公民，另一名女性成年人应该是印地安人。」

警方昨天找到6具遗体，研判这起悲剧可能于29日晚间发生。

杜鲁德表示，研判不会再找到其他遗体，但仍在搜寻30岁失踪男性欧克斯（Casey Oakes）的下落，他是本案关系人，他的船出现在找到这些遗体的相同区域。

杜鲁德的副手欧布莱恩（Lee-Ann O'Brien）今天稍早表示，罹难者看起来分别来自一个印地安人和一个罗马尼亚人家庭，他们当时正试图非法入境美国。

警方表示，罹难者当中至少包括两名持有加拿大护照的儿童，正等待送到蒙特娄（Montreal）进行的验尸和毒理测试结果，以确定死因。 美国总统拜登和加拿大总理杜鲁道（Justin Trudeau）上周同意阻止寻求庇护者通过非官方边境关卡向加拿大寻求庇护，挨批恐将导致难民和移民得冒更大风险跨境。 但是阿克维萨斯涅警方表示，关闭所有非官方边境关卡的上述协议应该不是造成这起惨剧的原因，因为两个家庭准备向美国寻求庇护，而不是向加拿大。 欧布莱恩说：「现阶段我可以告诉各位的是，本案与关闭边界关卡的事无关。」

去年一个印地安人4口之家试图跨境进入美国时，在加拿大曼尼托巴省（Manitoba）被冻死。 阿克维萨斯涅保留区横跨圣劳伦斯河（Saint Lawrence River）两岸，包括加拿大一侧的安大略省（Ontario）、魁北克省（Quebec）陆地，以及美国一侧的纽约州。当地警方全天候监控河道，打击人、货走私。

© 2023 AFP