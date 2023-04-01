龙卷风袭美国数州酿6死

（法新社华盛顿1日电） 龙卷风3月31日横扫美国南部阿肯色州，造成3人死亡；更北的伊利诺州和印第安纳州也遭到剧烈风暴袭击，有3人丧命。其中伊利诺州一个剧院屋顶坍塌，舞台上当时还有乐团演出。

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龙卷风31日下午席卷阿肯色州，造成州长桑德斯（Sarah Huckabee Sanders）所说的「大规模破坏」。

桑德斯表示，阿肯色州东部的温尼镇（Wynne）有2人丧生。而在州府小岩城（Little Rock）外围的普拉斯基郡（Pulaski County），当地一名官员证实有一人死亡。

桑德斯在推特（Twitter）写道：「阿肯色州中部发生重大灾害。」小岩城市长史考特（Frank Scott Jr.）则表示，「近30人被送往我们的地区医院」。

龙卷风横扫小岩城部分地区时，正开车前往��区西部的目击者法拉尔（Lara Farrar）说：「那真的是个难以置信的毁灭性龙卷风。基本上我一整个吓到，因为当地简直被彻底清除摧毁，有些建筑的屋顶完全被吹走。」

她表示，龙卷龙扫过的约半公里长地方遭到严重破坏，但是直接路径外围受损情况「非常轻微」。

美国国家气象局（National Weather Service）对邻近阿肯色州的田纳西州、伊利诺州、肯塔基州和爱荷华州的部分地区，都发布龙卷风警报。

31日晚间，灾难降临伊利诺州的贝尔维迪尔（Belvidere），剧烈天候造成当地的阿波罗剧院（Apollo Theatre）屋顶和正面外墙局部坍塌，当时一个重金属乐团正在舞台上演出。

地方电视台Fox 32报导说：「据报当局派出20多辆救护车抵达现场。」

贝尔维迪尔的消防队长夏德尔（Shawn Schadle）通报，这场灾难造成1死28伤，其中5人重伤住院。

电视画面显示，紧急救难人员将受伤的音乐会观众用担架抬出。上传到社群媒体的影片则可看到，剧院地上都是瓦砾，有的堆到接近腰部高，屋顶有个大洞。

伊利诺州州长普里茨克（JB Pritzker）深夜在推文中说：「贝尔维迪尔的阿波罗剧院今晚发生屋顶崩塌，州政府对此密切关注。」

毗邻的印第安纳州警方证实，风暴横扫苏利文郡（Sullivan County），造成2人死亡。

当地电视台WTHI发布在推特的影像当中，可以看到电话线杆倒下及房屋崩塌，路面上布满残骸瓦砾。

© 2023 AFP