乌神职人员被控煽动宗教仇恨 遭当局审问

（法新社基辅1日电） 乌克兰一名神职人员的住处被安全部门突袭后，抗议者在乌克兰首都一座历史悠久的修道院外对峙。

广告 继续浏览后续

「乌克兰的正教会」（Ukrainian Orthodox Church, UOC）都主教巴夫洛（Metropolitan Pavlo）被指控与莫斯科当局有联系，遭传唤接受讯问，罪名是煽动宗教仇恨。巴夫洛否认指控。

乌克兰安全局（SBU）表示，巴夫洛涉嫌「辩护、否认俄军入侵乌克兰之举，美化俄军成员」，并在「种族、民族、地区和宗教方面妨碍公民平等」。

而这项最新发展之前，乌国当局曾发布驱逐令，限期要求「乌克兰的正教会」神职人员搬离基辅洞窟修道院（Kyiv Pechersk Lavra）。而驱逐令期限已于3天前到期。

今天修道院外可看到包括神职人员在内的数十名支持者手持宗教标志，在一小群反对者前祈祷。

基辅洞窟修道院等多个宗教场所，去年即因涉嫌与俄罗斯特工往来而遭到乌国安全部门突击搜查。

乌克兰还有一个「乌克兰正教会」（Orthodox Church of Ukraine, OCU），一个完全独立于莫斯科的个别机构。

根据乌国媒体，巴夫洛在今天稍早发布录影声明否认支持俄国侵乌。他说：「他们说我支持俄罗斯全面入侵乌克兰。我先前说过了，我现在和未来仍旧会说，我谴责对我们国家的所有攻击，俄罗斯和（俄国总统）蒲亭（Vladimir Putin）的所作所为是毫无正当性的。」

© 2023 AFP