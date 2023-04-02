以色列民众连续13周上街 示威未见缓解迹象

（法新社特拉维夫1日电） 以色列总理尼坦雅胡虽暂缓争议性司法改革程序，民众示威热度丝毫未减，今天有成千上万人连续第13周在特拉维夫举行抗议，要求政府彻底废弃这项改革。

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民众在以色列经济枢纽特拉维夫（Tel Aviv）市中心游行，手中挥舞以色列国旗、高喊「民主」，并举标语谴责总理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）的强硬右翼政府。其他城市也举行规模较小的集会。

这波反改革方案示威潮从1月展开持续至今；政府则是捍卫改革方案，说这套方案在重新平衡国会议员和司法部门权力是有必要的。

拟议的改革措施将削弱最高法院的权力，并赋予政治人物更大权限来遴选法官；反对者称这可能危及以色列的民主。

尼坦雅胡最初立场强硬，不惜宣布开革公开呼吁暂停推动司改的国防部长葛朗特（Yoav Gallant），未料这一步引发大规模罢工行动，尼坦雅胡3月27日只好宣布「暂缓」国会批准这项法案的程序。

3月28日，国会大多政党的国会代表已开始在总统赫佐格（Isaac Herzog）官邸举行会谈，试图提出一项政治光谱各方都能接受的法案。

同时间，由于尼坦雅胡尚未依照法律规定的把解除职务信函交给葛朗特，这位国防部长因此仍一如以往地执行公务。

© 2023 AFP