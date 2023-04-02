出院次日 教宗方济各将亲自主持弥撒

（法新社梵蒂冈1日电） 教宗方济各（Pope Francis）日前因支气管炎就医，在出院第2天就准备展开复活节前夕的活动，预定明天在圣伯多禄广场（St Peter's Square）主持弥撒仪式。

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教宗上月29日因呼吸困难住院，外界担忧他身体状况，可能无法参加基督教年历中最重要的一周系列仪式。

教宗在罗马的杰梅利医院（Gemelli Policlinic）住了3晚，他今天出院时微笑告诉祝福他的信众说，他将主持棕枝主日（Palm Sunday）仪式，接着是三钟经（Angelus）祈祷。

尽管教宗的声音有时微弱，但被问到感觉如何时，教宗两次打趣道：「我还活着！」

高龄86岁、领导全球13亿天主教徒的教宗，过去几年频出健康状况，包括膝盖问题，让他只能使用轮椅和拐杖。

在棕枝主日和复活节弥撒期间，预料教宗将保持坐姿，而由红衣主教在祭坛上主持仪式。

梵蒂冈表示，这是在教宗最近一次生病之前就这样安排的，因为教宗无法再长时间站立。

教宗29日在圣伯多禄广场公开接见民众后感到身体不适，但在服用抗生素之后，病情有所好转。

教宗于2021年在杰梅利医院接受结肠手术，这次是继那之后的第2度住院。

教宗在过去一年中健康问题频传，因而引发广泛关注，包括猜测他可能会选择退休，而不是终生留在工作岗位上。

教宗一再表示，如果健康状况不佳，他会考虑辞职；但教宗在上个月说，目前他没有辞职的计画。

© 2023 AFP