南非执政党代表赴俄 会谈新「世界秩序」

（法新社约翰尼斯堡1日电） 南非执政的「非洲民族议会」（ANC）今天表示，已派遣高层人员前往俄罗斯，与俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）的政党讨论「重新调整全球秩序」。

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「非洲民族议会」表示，这次访问是应长期盟友、俄罗斯最大政党「团结俄罗斯党 」（United Russia Party）之邀，「将讨论重新调整全球秩序，以扭转新殖民主义和先前盛行的单极世界之后果」。

多年来，俄罗斯持续寻求加强与非洲国家的政经联系，蒲亭3月31日也签署了一项旨在遏制西方「主导」局面的新外交政策。

俄罗斯入侵乌克兰让俄国在世界舞台上大体处于孤立。南非拒绝谴责俄罗斯，并表示希望保持中立，更盼通过对话来结束战争。

由「非洲民族议会」国际关系委员会主管巴佩拉（Obed Bapela）率领的代表团在3月30日抵达俄罗斯，预计将停留至明天。

南非预定在8月举办金砖5国（BRICS）高峰会，其中聚集了新兴经济大国巴西、俄罗斯、印度、中国和南非。

南非在2月与俄罗斯和中国举行了争议性的联合军事演习，俄罗斯外交部长拉夫罗夫（ergei Lavrov）更在1月正式访问南非的普勒托利亚（Pretoria）。

南非与俄罗斯的关系可追溯到几十年前，当时俄罗斯支持「非洲民族议会」对抗种族隔离制度。

© 2023 AFP