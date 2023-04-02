委内瑞拉执行反贪行动 42名官员被逮捕

（法新社卡拉卡斯1日电） 委内瑞拉检察官办公室今天指出，在针对委内瑞拉国营石油公司和其他相关政府机构的反贪腐行动中，已经有40多人被逮捕。

广告 继续浏览后续

委内瑞拉的反贪腐警方单位先前发表公报，呼吁起诉那些「可能涉及严重腐败和贪污行为」的官员后，打击贪腐行动于3月17日展开。

到目前为止，委内瑞拉有权势的石油部长艾尔艾萨米（Tareck El Aissami）已经因贪污调查而辞职下台，反贪行动针对委内瑞拉国营石油公司（PDVSA）以及其他公家机构的官员。

检察总长沙柏（Tarek William Saab）在推特（Twitter）发文表示，检察官办公室迄今已经逮捕「42名跟各种贪腐计画有关的对象，他们试图侵吞…国家经济」。

最近一次备受瞩目的逮捕是国营企业委内瑞拉圭亚纳公司（Corporacion Venezolana Guayana）总裁马多纳多（Pedro Maldonado）以及金属公司SIDOR的高层人员。

检方在3月25日的会议中说，这些官员因为挪用公款、洗钱、滥用职权和叛国等罪名被起诉。

司法消息人士告诉法新社，曾任委内瑞拉中央银行（Central Bank of Venezuela）总裁的马多纳多，参与了前国会议员罗亚（Hugbel Roa）主导的贪污计画。

在3月打击贪腐行动中被捕的罗亚，多年来是执政党委内瑞拉联合社会党（United Socialist Party of Venezuela）的重要领导人。

截至目前为止，相关的贪污金额还没有被披露，但媒体报导宣称至少有30亿美元（约新台币915亿元）。（译者：林沂锋/核稿：陈彦钧）

© 2023 AFP