川普遭刑事起诉凸显美国政治分裂

（法新社华盛顿1日电） 对某些人来说，这是必要的一步，对其他人来说，这却是「政治迫害」，前总统川普遭起诉让人更认为党派之争已经撕裂了美国，而川普正处于风暴中心。

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川普因涉支付封口费给色情片女星，成为美国史上首位被刑事起诉的前总统。

布朗大学（Brown University）政治学家希勒（Wendy Schiller）说：「今天的民众几乎都透过党派偏见看待一切。」

范德比大学（Vanderbilt University）政治极化问题专家塔利斯（Robert Talisse）告诉法新社，这个起诉是「给两大政党竞选总干事和策士的礼物」，让他们「有机会煽动愤怒」。

事实上，包括川普在内的几位主要共和党人都发起了募款活动，来对抗他们所谓的「政治迫害」。

在推文、采访和声明中，支持川普的共和党人严厉谴责这项起诉是「绝对的暴行」，还说川普是位烈士。

美国的对立已经远超过政治范畴。

在许多家庭中，当今美国的所有争议议题，包括性别、堕胎或枪枝的争辩已经激烈到几乎成了禁忌，但一些专家警告不要夸大当今政治分裂的严重性。

希勒说，美国「在1900年代和2000年代（早期）的分裂和隔离远比今天严重得多，我们是一个比以往任何时候都更多样化且更具参与性的国家」。

© 2023 AFP