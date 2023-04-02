布查镇屠杀案1周年 乌克兰誓言继续为独立而战

（法新社基辅2日电） 俄罗斯军队从乌克兰布查镇撤退，当地发现大量平民尸体1年后，乌克兰武装部队总司令扎卢兹尼今天说，将继续为独立而战。

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法新社报导，扎卢兹尼（Valery Zaluzhny）在通讯软体Telegram写道：「我们将继续为我们国家的独立而战。」

俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）去年2月24日下令俄国军队全面入侵乌克兰，到了3月31日，俄军撤离乌克兰首都基辅西北方的布查镇（Bucha），并留下死亡和破坏的痕迹。

法新社记者去年4月2日目击，布查镇单是一条街上就有至少20具身着平民服装的死者遗体，其中一些人的双手还被反绑在背后。

乌克兰及其西方盟国指责俄罗斯军队犯下战争罪，并指出有大量的影片和目击者的证词。

乌克兰检方指出，俄军在布查镇一带杀害大约1400名平民，他们已经确定数十名涉案俄国军人的身分。

乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天称赞1年前从基辅周边地区击退俄罗斯军队的壮举。

泽伦斯基在Telegram说：「你们阻止了我们这个时代最大的反人类力量。你们阻止了一股鄙视一切并想摧毁一切赋予人们意义的力量。」他还附上1年前俄罗斯军队从乌克兰首都周围撤退时重获自由地区的照片。（译者：林沂锋/核稿：林治平）

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