打击毒品 厄瓜多宣布主要港口进入紧急状态

（法新社基多1日电） 厄瓜多今天宣布，主要港口和其他因毒品相关犯罪而深受其害的地区进入紧急状态。这项紧急状态措施，允许安全部队设立检查站，并在无搜索令下对人员与财产进行搜查。

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厄瓜多总统拉梭（Guillermo Lasso）向全国发表电视演说时表示，他已宣布瓜亚基尔（Guayaquil）港口、紧邻的杜兰（Duran）和桑博龙东（Samborondon）两地区，还有圣艾伦纳（Santa Elena）与洛斯里奥（Los Rios）两个省进入紧急状态。

拉梭补充说，紧急状态还包括在受影响地区实施宵禁，时间从凌晨1时到凌晨5时。

拉梭没有说明目前的紧急状态会持续多久。

去年，拉梭曾3次宣布瓜亚基尔进入类似的临时紧急状态，当地与组织犯罪相关的杀人事件正急剧上升。

政治立场保守的拉梭原本是银行家，约两年前就任厄瓜多总统，他说：「我们有个共同的敌人：违法行为、毒品走私与组织犯罪。」

夹在古柯硷主要生产国哥伦比亚与秘鲁之间的厄瓜多，最近出现一波暴力犯罪，当局归因于贩毒集团之间的地盘争夺。

厄瓜多已成为运往美欧毒品的主要集散地。

© 2023 AFP