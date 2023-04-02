芬兰国会大选恐右倾 右翼政党寻求政党轮替执政

（法新社赫尔辛基1日电） 芬兰国会大选明天投票，可能会见到芬兰戏剧化地向右倾，中间偏右与反移民政党都竞相想取代社会民主党总理马林（Sanna Marin）。

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去年邻国瑞典的民族主义者取得突破，加上义大利极右翼赢得选举后，芬兰可能成为最新一个加入欧洲民族主义浪潮的国家。

E2研究所成员拉科宁（Juho Rahkonen）告诉法新社说：「民意调查显示，芬兰的右翼政治趋势正在增强。」

马林在赫尔辛基举行的最后一次竞选活动场边告诉媒体说：「我们的目标是赢得这次选举，并继续为更永续的未来而努力。」

芬兰国家广播公司（YLE）3月30日公布的最新调查显示，中间偏右的国家联合党（National Coalition）以19.8%的微弱优势领先，持疑欧论的民族主义政党芬兰人党（Finns Party）以19.5%居次。

马林领导的社会民主党以18.7%位居第3。她于2019年上任，以34岁之龄成为全球最年轻的总理。

国家联合党领导人欧尔波（Petteri Orpo）今天在造势大会中告诉法新社：「我们的竞选活动很棒。我们拥有芬兰最好的候选人，我们在民调中排名第一，因此我很乐观。」

虽然马林在民调中被评为芬兰本世纪最受欢迎的总理，但她正辛苦努力将自己的民望转化为社会民主党在国会中的席次。

拉科宁说：「虽然马林格外受欢迎，但她也引起反对。芬兰政治分歧在加深。」

虽然有些人认为马林是一位强有力的领袖，能巧妙地处理COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情和北大西洋公约组织（NATO）成员资格申请，但其他人认为，她任内不断攀升的公共债务，以及她的派对影片丑闻，显示出她缺乏经验。

芬兰的债务占国内生产毛额（GDP）比率，从2019年的64%上升至73%，欧尔波的国家联合党希望透过删减60亿欧元支出来解决此问题。

持疑欧论的极右芬兰人党在移民问题上采取强硬路线，并指出邻国瑞典的帮派暴力问题是一个警讯。

芬兰人党将脱欧视为其长期目标，并希望推迟芬兰2035年的碳中和目标。

© 2023 AFP