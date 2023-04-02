蒙特内哥罗总统选举第2轮投票 政坛老将对决新秀

（法新社波德里查2日电） 蒙特内哥罗民众今天前往投票所选举下一任总统，这次可能会看到一位年轻的新秀取代现任总统朱卡诺维奇，过去几十年来朱卡诺维奇一直主导蒙特内哥罗的政治舞台。

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去年8月蒙特内哥罗政府垮台并出现长达数个月的政治僵局后，这次总统选举的结果可能会决定蒙特内哥罗这个巴尔干国家的政坛权力平衡。蒙特内哥罗又会于今年6月举行国会选举。

蒙特内哥罗总统任期5年，但主要是仪式性职务，大部分政治权力是由总理掌握。

投票在当地时间上午7时开始，并于晚间8时结束。非官方计票结果预计会在今晚公布。

第2轮决选是在第1轮投票两周后进行，现任总统朱卡诺维奇（Milo Djukanovic）在第1轮投票击败多位希望能改变政坛的对手，他获得大约35%的选票，主要挑战者米拉托维奇（Jakov Milatovic）获得29%左右的选票。

然而，分析家基本上倾向觉得米拉托维奇会赢得总统选举，他们认为这位亲欧洲的经济学家可能会吸引到大量期盼变革的选民，朱卡诺维奇和他所属的社会主义者民主党（DPS）已经统治长达数十年。

66岁的电台和电视节目主持人佛亚希奇（Dragan Vujacic）告诉法新社：「米拉托维奇提供了不同的愿景、经济繁荣及合作。」

自从社会主义者民主党在2020年国会选举首度遭遇重大挫败以来，这个政党一再受挫。

从那以后，蒙特内哥罗跌跌撞撞地经历一场又一场的危机，期间还见证两任政府的垮台。（译者：林沂锋/核稿：陈彦钧）

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