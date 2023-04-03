以色列通过成立国民警卫队

（法新社耶路撒冷2日电） 以色列政府今天核准成立国民警卫队，反对者警告，这个编制会成为促成此决定的国家安全部长班吉维尔（Itamar Ben-Gvir）的「私人民兵」。

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总理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）办公室在声明中说，一个由「以色列安全机构」成员组成的委员会将在90天内提案，决定是否由警察「或其他单位」负责管理这个编制。

声明还说，国民警卫队将处理国家紧急情况，例如2021年5月与加萨（Gaza）的巴勒斯坦好战分子冲突期间发生的动乱，委员会也将被责成定义这个新单位的责任。

班吉维尔办公室声明说，国民警卫队将由他的部门管辖，处理「紧急状况、民族主义犯罪、恐怖行动和强化主权」。

此举是身为极右派犹太力量党（Jewish Power）党魁的班吉维尔提出的条件，交换同意冻结政府极具争议的司法改革。司改争议造成长达数月的示威抗议，上月27日的大规模抗争更引发国内瘫痪。

反对党领袖拉皮德（Yair Lapid）称政府今天的决定是「妄想症患者的极端主义幻想」，也抨击另一项删除其他部会预算以「资助班吉维尔私人民兵」的决定。

© 2023 AFP