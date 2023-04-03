俄咖啡馆军事部落客炸死案 一女嫌被捕

（法新社圣彼得堡3日电） 俄罗斯新闻社（RIA）今天引述俄国卫生部报导，昨天发生在圣彼得堡一间咖啡馆，炸死俄国着名军事部落客塔塔尔斯基的爆炸案，一名女嫌被捕。

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塔塔尔斯基（Vladlen Tatarsky）高调支持俄罗斯在乌克兰发动战争。爆炸案发生地点是在俄国第2大城圣彼得堡历史核心区的尼瓦河（Neva River）河畔一间咖啡馆。

目前尚不清楚幕后主谋是谁。俄国国家调查委员会（Investigative Committee）表示已往谋杀方向展开调查。

俄罗斯反恐委员会今天指控主谋是乌克兰国安单位及与俄国反对派领导人纳瓦尼（Alexei Navalny）有关的「特工」。「这起恐怖攻击是由乌克兰国安单位策划，并受到与所谓反贪腐基金会（Anti-Corruption Foundation）合作的特工协助。」反贪腐基金会是纳瓦尼的组织。

俄罗斯媒体与数名军事部落客指出，塔塔尔斯基当时与民众座谈，一名女子递给他一个箱子，里面装着一个他的半身像作为礼物，这个半身像似乎暗藏炸弹，引发爆炸。

主办这场座谈会的一个俄罗斯爱国团体承认，尽管他们已经采取安全措施，事后证明这些措施不够充足。

现场目击者史莫特洛娃（Alisa Smotrova）录制影片表示，一位自称娜斯佳（Nastya）的女子在座谈会上向塔塔尔斯基提问，两人也对谈。娜斯佳还说她做了一个塔塔尔斯基半身像要送给他，但警卫要求她将物件留在门口，以防装有炸弹，两人对此戏谑大笑。娜斯佳于是将门口的半身像取来交给塔塔尔斯基。

塔塔尔斯基据称将半身像放在附近的桌上，接着就发生爆炸。根据史莫特洛娃描述，事发后人们惊慌奔逃，有些人被震碎的玻璃刺伤满身是血。

俄国调查委员会表示，26岁住在圣彼得堡的女子崔欧波娃（Darya Tryopova）疑似涉入这起爆炸案而遭到逮捕。她先前曾因为参加反战集会而遭到拘留。

在俄罗斯传讯应用程式（app）频道张贴的一支影片显示，发生爆炸案的咖啡馆桌椅遭破坏并沾有血迹，地上四散玻璃碎片。

俄罗斯媒体表示，调查人员锁定半身像作为可能的爆炸来源，但不排除嫌犯在座谈会前预先将一枚爆裂装置放在咖啡馆内。

© 2023 AFP