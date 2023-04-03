纽约时报失去主帐户Twitter验证

（法新社纽约2日电） Twitter已从纽约时报主帐户中删除了金色「验证」标记，因为执行长马斯克今天抨击纽时是「宣传机构」，同时Twitter将转型为付费验证方案。

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马斯克去年接管Twitter，并优先向付费用户开放「蓝色验证标记」，代表用户之真实帐户。Twitter宣布从4月1日开始，将逐渐减少「旧版」的蓝色验证标记。

纽约时报是失去蓝勾的众多新闻媒体、公司与慈善机构之一，它在Twitter新系统下被标为带金勾的验证商业帐户。

推特推出名为Twitter Blue的订阅服务后，美国用户若要保有金勾勾，必须支付1000美元（约合新台币3万5000元）月费，并为每个附加帐号支付每月50美元（新台币1520元）。

纽约时报失去金勾勾数小时后，发言人表示，纽时将不会为此支付月费。他补充说：「我们也不会为记者报销个人取得蓝勾勾认证的费用，除非在极少数情况下，帐号显示蓝勾勾对报导目的至关重要。」

吸引近5500万用户追踪的纽时主帐号失去金勾勾，不过有关旅行与读者意见等附属帐号仍保有认证标记。

许多媒体组织与名流皆表示不会订阅Twitter Blue，包括篮球明星詹姆斯（LeBron James），不过他们的帐号目前仍有蓝色或金色认证标记。

今天稍早，马斯克在几条推文中针对纽约时报说，「@NYTimes真正悲剧在于他们的宣传一点都不有趣。」他并称纽时主要内容「相当于腹泻」和「没什么好读的」。

© 2023 AFP