菲律宾增4座基地供美军使用 一座距台湾仅400公里

（法新社马尼拉3日电） 菲律宾今天公布新增4座可供美军使用的军事基地位置，其中一座基地位于邻近南海的巴拉巴克岛，另一座在卡加延省的海军基地距离台湾仅约400公里。

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菲律宾总统府新闻办公室在声明中表示，这4个地点被认为「合适且互利」。

美国与菲律宾多年前就已签定共同防御条约，今年2月，这两个长期盟邦同意在菲国「战略区域」扩大合作，试图抗衡中国对台湾日益独断的行径，以及中国在南海兴建基地的行为。

菲美2014年签定的「加强国防合作协议」（EDCA）已允许美军使用5座菲律宾基地，后来增至9座，但在政府谘询地方官员期间，另外4座的地点并未公开。

根据菲律宾总统府新闻办公室声明，总统小马可仕（Ferdinand Marcos Jr.）批准美军使用的基地有3座位于菲律宾北部，包括卡加延省（Cagayan）一座海军基地和一座机场，以及邻省伊萨贝拉（Isabela）一座陆军军营。

位于卡加延省圣安娜（Santa Ana）的海军基地距离台湾仅约400公里。

第4座基地则位于巴拉旺岛（Palawan Island）南端外海的巴拉巴克岛（Balabac Island），地点靠近南海。

© 2023 AFP