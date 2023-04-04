卷入一马公司贪腐案 李奥纳多狄卡皮欧出庭作证

（法新社华盛顿3日电） 美国男星李奥纳多狄卡皮欧今天人在华府，不是为了环境议题促请国会议员加把劲，也不是为了拍摄另一部卖座大片，而是就马来西亚主权财富基金一马发展公司贪腐事件出庭作证。 美国嘻哈乐团「流亡者」（The Fugees）成员米歇尔（Pras Michel）正面临指控，因为他涉嫌帮忙暗地把钱从马来西亚华裔富商刘特佐（Low Taek Jho）手上转出，目的是影响美国政坛。

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李奥纳多狄卡皮欧（Leonardo DiCaprio）在法庭上向陪审团描述刘特佐举办的派对，据信这些奢靡活动的经费都是从一马发展公司（1MDB）获取。

一马发展公司贪腐事件是全球规模最大的盗用公款案之一，检方传唤李奥纳多狄卡皮欧出庭作证，但他并未被控有任何不当行为。

48岁的李奥纳多狄卡皮欧作证说，刘特佐在游艇上和夜总会里与全球形形色色的人举办众多奢华派对，常有名人现身，有时米歇尔也在。

李奥纳多狄卡皮欧说，他和刘特佐是在2010年左右于美国拉斯维加斯一场派对上第一次见面；但他说，他不太记得那天晚上的经过。

当时李奥纳多狄卡皮欧经常受邀出席刘特佐的派对，在一次跨年庆祝活动中，狂欢的人们搭乘私人飞机从澳洲飞到美国，只为了跨两次年。

李奥纳多狄卡皮欧说：「我知道他是很成功的企业家，在阿布达比、马来西亚交游广阔…算是商界奇才，非常成功。」

后来，刘特佐表达有意赞助李奥纳多狄卡皮欧2013年的电影「华尔街之狼」（The Wolf of Wall Street），李奥纳多狄卡皮欧的律师团和一名私家侦探调查刘特佐之后，赞成了这笔交易。

李奥纳多狄卡皮欧说：「我的团队和制片公司都同意接受刘先生的赞助，这意味着背景调查没问题，他被认定是合法商人。」

李奥纳多狄卡皮欧的环境基金会也接受刘特佐的捐赠。

但李奥纳多狄卡皮欧说，2015年，由于开始怀疑刘特佐与一马发展公司帐户里消失的数十亿美元有关，他与刘特佐断绝来往。

刘特佐涉嫌拿一马发展公司的资金用于他豪华靡烂的生活、投资李奥纳多狄卡皮欧的电影、与名人和富人交际，并干预美国政坛。据称他已逃往中国，迄今逍遥法外。

李奥纳多狄卡皮欧作证时说，刘特佐「一度不经意地提到他…即将捐一大笔钱给民主党。很多钱，大概2000万到3000万美元。我当时说，哇，真是一笔巨款」。

检方指称，米歇尔暗地利用空壳公司，把这些钱从刘特佐手上转往时任总统欧巴马2012年竞选连任阵营，隐匿真正的捐款来源。在美国，外籍人士向美国竞选活动捐款属于违法行为。

美国政府还指称，米歇尔2017年答应参与秘密游说行动，协助中国政府「确保」人在美国的异议富商郭文贵回到中国。郭文贵后来也因涉嫌诈骗投资人而被逮捕。

此外，美国政府表示，米歇尔曾承诺施压前总统川普政府别再调查刘特佐于一马发展公司丑闻中扮演的角色。现年50岁的米歇尔目前拒不认罪。

© 2023 AFP