川普飞抵纽约为封口费案出庭 小群支持者到场迎接

（法新社纽约3日电） 美国前总统川普预计明天下午在纽约曼哈顿法院为封口费案出庭应讯，他今天搭乘私人飞机抵达曼哈顿时，迎接他的是成群结队的记者、警察、路障和一小群支持者。

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纽约当局祭出高规格维安，在位于第五大道的川普大楼周边设置路障，并封锁曼哈顿刑事法院附近街道，大批警力在现场严阵以待。

一小群川普支持者发起示威活动，拉起写有「2024完成筑墙吧川普」（Finish the Wall Trump 24）字样的大型横幅。川普任内致力打击非法移民入境，在美国与墨西哥边境大兴土木筑起高墙。

71岁的示威者迪奇亚拉（Vito Dichiara）住在纽约长岛（Long Island）郊区，他告诉法新社，他以前曾在右翼媒体福斯新闻（Fox News）工作。

他指控曼哈顿地方检察官白艾荣（Alvin Bragg）参与政治阴谋，以阻止川普明年重新接掌白宫，并重申现任总统拜登2020年胜选，是民主党从川普手中偷走大选。

迪奇亚拉说：「我来这里是为了支持川普这位美国前总统和下一任总统。」

一些反川普示威民众也来到现场，其中包括扮成魔鬼的哈拉莎（Marni Halasa）。

她在红色洋装上贴满100美元假钞，她说，这代表川普向色情片演员「暴风女丹尼尔斯」（Stormy Daniels）支付的封口费。

川普涉嫌在2016年竞选总统期间支付13万美元（约新台币400万元）封口费给「暴风女丹尼尔斯」，换取她闭口不谈两人过往风流韵事，纽约大陪审团今年3月30日决定起诉川普，使他成为史上首位遭刑事起诉的卸任总统。

众所周知，在倾向支持民主党的纽约，以房地产开发商摇身成为真人秀明星而声名大噪的川普并不受人欢迎。

67岁的退休人士安德鲁斯（Nancy Andrews）在纽约中央车站附近告诉记者：「表明没人可以凌驾于法律之上是件好事，因为川普过去常说，他能在第五大道上射杀某人并逍遥法外。很高兴看见这种心态正受到挑战。」（译者：刘文瑜/核稿：曾依璇）

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