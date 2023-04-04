欧洲领袖接连访中 寻求重启关系

（法新社北京4日电） 欧洲联盟（EU）正在寻求与中国重启关系，尽管北京拒绝谴责莫斯科在乌克兰发动的战争，使大和解的前景蒙上阴影。

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欧洲多国领袖接连访问北京，设法推动双方对话，法国总统马克宏（Emmanuel Macron）和欧洲联盟执行委员会主席范德赖恩（Ursula von der Leyen）本周也计划进行重要访问。

中国2022年12月取消防疫限制以来，德国总理萧兹（Olaf Scholz）、欧盟理事会（European Council）主席米歇尔（Charles Michel）和西班牙总理桑杰士（Pedro Sanchez）陆续访问北京。

范德赖恩上周承认，近年来两国关系变得「更加疏远和困难」。

她说：「相互了解始于彼此交谈。」

欧洲一位大使最近对记者简报时表示，米歇尔去年12月访问中国，目的是要重启欧盟和中国对话。

外交消息人士表示，长期目标是6月或7月在北京举行中欧峰会。同一消息人士还说，欧盟外交和安全政策高级代表波瑞尔（Josep Borrell）很快也会访问中国。

法国战略研究基金会（FRS）亚洲部门负责人倪雅玲（Valerie Niquet）告诉法新社：「我们看得到有重新接触的意愿，最重要的是以欧盟的身分参与其中。」

她说，想法是「再度营造正常关系」。

分析家说，从北京的角度来看，让「关系恢复如常」对他们也有助益。

马克宏和范德赖恩与中国国家主席习近平会面时，似乎都打算重申欧盟对乌克兰的承诺。

中国寻求在俄乌战争中保持中立，但北京拒绝谴责莫斯科在2022年2月的入侵行为，引发西方谴责。

一位驻北京的欧洲外交官告诉法新社：「中国对乌克兰战争的立场令欧洲失望。」她不太认为中国会被欧盟说服改变立场，因为北京仍将欧洲视为「美国的小弟」，但她表示，中欧恢复面对面会谈是正面的发展。

© 2023 AFP