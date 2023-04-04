澳洲正式颁布禁令 政府公务装置全面禁用TikTok

（法新社雪梨4日电） 澳洲政府今天宣布，基于安全考量下，将跟进许多其他西方国家的做法，禁止在政府政府设备上使用TikTok。

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澳洲检察总长德雷富斯（Mark Dreyfus）在声明中表示，这项禁令将「在可行的情况下尽快实施」，未来只有在个案考量并采取适当安全措施的情况下，才会予以豁免。

随澳洲跟进这项禁令后，由澳洲、加拿大、美国、英国及纽西兰共同组成的「五眼联盟」（Five Eyes）情报共享网络成员，已全数在政府设备上禁用TikTok。

法国、比利时及欧盟执委会（European Commission）也已颁布类似禁令。

澳洲战略政策研究所（Australian Strategic Policy Institute，ASPI）资深分析师莱恩（Fergus Ryan）表示，从政府装置上除去TikTok是件「不费脑筋」的事。

他告诉法新社：「我们多年来都清楚知道，TikTok使用者数据在中国是易于取得的…有鉴于此，在公务手机上禁用这个应用程式是顾虑周全的决定。」

莱恩表示，北京当局很可能会「将这个禁令视为对中国企业的不公平待遇和歧视」。

© 2023 AFP