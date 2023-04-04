特斯拉无视厂中种族歧视 遭判赔前非裔员工近亿元

（法新社旧金山4日电） 美国加州旧金山法院的陪审团今天下令，电动车公司特斯拉（Tesla）因对旗下矽谷工厂的种族歧视情况视而不见，应支付一位前非裔员工近320万美元（约新台币9768万元）赔偿。

广告 继续浏览后续

2021年10月最初的审理结束时，陪审团原本命令特斯拉向原告狄亚士（Owen Diaz）支付1.37亿美元（约新台币41.8亿元），这次重审结果对特斯拉公司来说，堪称某种意义上的胜利。

当初陪审团判定赔偿上亿美元后，法官根据法律标准减少了赔偿金额，但狄亚士拒绝接受法官所提赔偿金额，转而诉求重新审判。

法院文件显示，2015年6月至2016年7月期间，狄亚士在特斯拉公司加州佛利蒙特（Fremont）工厂担任电梯操作员，在那里他受到种族歧视和面对充满敌意的工作环境。

狄亚士在2017年提告表示，这家工厂的非裔美籍员工经常被冠上种族歧视的称呼和遭到贬抑。他的儿子也在这家工厂工作。

狄亚士声称，尽管向主管投诉，但特斯拉公司对这些经常发生的种族歧视凌虐行径没有采取任何行动。

在最初判决后，特斯拉人力资源副总裁淡化诉讼中所指控种族歧视行径的指控，但坦承狄亚士在厂里工作时，特斯拉「并不完美」。

特斯拉当时还表示，自从狄亚士在那里工作时以来，工作场所环境已有所改善。

© 2023 AFP