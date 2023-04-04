美军于叙利亚发动攻击 击毙伊斯兰国高层领导人

（法新社贝鲁特4日电） 美国军方今天表示，他们已于叙利亚击毙策划欧洲多起恐怖攻击的伊斯兰国（IS）高层领导人贾布里（Khalid Aydd Ahmad al-Jabouri）。

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美军中央司令部声明表示，他们已在4月3日于叙利亚西北部击杀伊斯兰国资深领导人贾布里，并指出贾布里负责策画伊斯兰国于欧洲的恐怖攻击。声明中称，「没有平民伤亡」，但未明确指出事件发生的地点。

美军中央司令部司令库里拉（Michael Kurilla）表示，虽然这个在2019年被逐出叙利亚最后据点的圣战组织已被削弱，他们仍保有在当地展开行动的能力，并仍企图在中东以外的地区进行攻击。

美军中央司令部指出，贾布里在伊斯兰国负责发展领导组织，他的死亡将暂时破坏伊斯兰国策划恐怖攻击的能力。

近年来，伊斯兰国宣称犯下欧洲多起致命攻击，包括2015年11月在巴黎及郊区导致130死的恐怖攻击，以及在2016年7月于法国尼斯杀死86人的行动。

同年，在比利时发生的三起自杀攻击造成30人死亡。2017年8月发生在巴塞隆纳及西班牙其他地方的恐怖攻击则造成16死。

© 2023 AFP