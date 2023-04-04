美记者遭俄控从事间谍活动 为被拘留提上诉

（法新社莫斯科3日电） 美国记者格什科维奇上周在俄罗斯遭到逮捕，莫斯科法院今天表示，被控从事间谍活动的他，除否认相关指控，也正在为他遭拘留一事提出上诉。

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31岁的格什科维奇（Evan Gershkovich）被认为是苏联解体以来，首位因为被控从事间谍活动而被捕的外国记者。

格什科维奇被捕引发西方的愤怒，并被视为莫斯科镇压媒体的严重升级。

位于莫斯科的列福尔托沃（Lefortovo）地区法院发言人说：「他的拘留上诉听证会日期将于本周宣布。」

发言人还表示，上诉是由在拘留听证会期间，代表格什科维奇的同一名律师所提出，上诉将由更高一级的法院审理。

格什科维奇现为华尔街日报（Wall Street Journal）记者，先前担任过法新社驻莫斯科记者，目前被还押候审，预计会持续到5月29日。

他本人和华尔街日报都否认俄罗斯当局对他的指控。

负责监督监狱环境的亲克里姆林宫（Kremlin）监察员，曾到列福尔托沃探视格什科维奇。

俄罗斯公共事务监督委员会（Public Monitoring Commission）的梅尼可夫（Alexei Melnikov）今天在 Telegram上表示，格什科维奇「并未抱怨」这里的环境。

他说：「在探视的时间内，他很有精神，在对话中还开了不少玩笑。」

华尔街日报表示，该报「强烈否认俄罗斯联邦安全局（Federal Security Service, FSB）提出的指控，并要求立即释放我们值得信赖且敬业的记者。」

白宫今天表示，格什科维奇甚至还未与美国驻莫斯科领事馆的人员见到面。

美国国家安全会议（National Security Council）发言人柯比（John Kirby）告诉在华府的记者说：「他们非常努力的尝试，试图让领事馆人员能见到格什科维奇，但目前还无法做到。」

柯比称这个问题引起包括总统在内的所有人关注，而且「我们将尽一切努力，带格什科维奇回家。」

然而，对于艰困的前景，外界「不敢存有幻想」。他说：「还有很多困难的工作有待完成。」

超过30个新闻单位连署写信给俄罗斯驻美国大使，谴责「毫无根据的间谍指控」。

由保护记者委员会（Committee to Protect Journalists）发出的信中说：「格什科维奇遭逮捕是无理且不公平的，是贵国政府反新闻行动的重大升级。」

它补充道：「格什科维奇是记者，不是间谍，应该立即无条件释放。」

俄罗斯国家通讯社塔斯社（TASS）表示，有关格什科维奇的案件已被列为「最高机密」。这让相关消息的发布受到限制。

© 2023 AFP