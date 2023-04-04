马克宏访中 既图劝阻北京挺俄又要捍卫亚太利益

（法新社巴黎4日电） 法国总统马克宏（Emmanuel Macron）将于明天展开访问中国行程，希望说服北京当局不要支持俄罗斯侵略乌克兰，同时避免疏远中国这个重要的贸易及地缘政治参与国。

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法新社报导，马克宏办公室一名不具名官员3月31日告诉记者：「中国是全球唯一有能力立即、彻底影响这场冲突的国家，无论是朝什么方向。」

这名官员说，在乌克兰议题上，马克宏将试图坚定面对中国国家主席习近平，同时「另辟蹊径」，避免直接采取美方常用的对抗语气。

马克宏的目标包括维系并重新平衡欧洲与中国的贸易关系，并捍卫法国在亚太地区的利益。基于海外领地和军事部署考量，法国自视为亚太地区的参与者之一。

马克宏的中国行所产生的影响将不仅限于法国，也与欧洲联盟（EU）27个成员国有关，从欧盟执行委员会主席范德赖恩（Ursula von der Leyen）同行就可以明白看出这一点。

范德赖恩昨天赴巴黎拜访马克宏，两人一起准备访中。

范德赖恩上周在一场演说中提醒北京当局不要直接支持战争，但也提到欧盟不会与中国「脱钩」。

法国智库「战略研究基金会」（Foundation for Strategic Research）学者博达安（Antoine Bondaz）认为，马克宏和范德赖恩不会「客气地规劝（习近平）不该做哪些事」，以阻止习近平供应武器给俄罗斯。博达安预期，两人会公开警告习近平不要供应武器，并在私下会谈时扬言制裁。

中国声称寻求透过和平决议来解决俄乌战争。但习近平上月访问莫斯科，展现中俄友好，还宣布一项许多人认为偏向俄罗斯的和平计画，这些举动都让西方国家抱持怀疑态度。

范德赖恩上周说，「习近平不但没有因为（俄罗斯）残暴违法侵略乌克兰而却步，还与蒲亭治下的俄罗斯维持『没有上限』的交情」。

她还说：「中国继续影响蒲亭这场战争的方式，将是欧中未来关系的决定性因素。」

在欧盟内部，经济龙头法国和德国都认为与中国维系贸易是优先要务，但邻近乌克兰的东欧国家对于俄罗斯过去占领的历史记忆犹新，更希望就俄乌战争加大力道施压中国。

马克宏将率领约由60名商界领袖组成的代表团前往中国，包括空中巴士（Airbus）和法国电力集团（EDF）高层，其中一些人希望签下有利可图的新合约。

法国智库「蒙田研究所」（Institut Montaigne）亚洲事务专家高德蒙（Francois Godement）在推特上写道，马克宏和范德赖恩将强调「消除风险，而非脱钩」。高德蒙说，针对与北京的龃龉，他们会寻求「低调但务实的回应」，且「不要批评中国的未来」，因为习近平在中国仍看似地位稳固。

马克宏5日下午抵达中国后，将与旅居北京的法国人会面，6日与中国官方高层会谈，晚间接受国宴款待。他7日将前往广州与当地学生见面。

马克宏也相当关注法国在整个亚太地区的影响力。

法国在亚太地区的海外领地约有160万名公民，涵盖马达加斯加东部外海的留尼旺岛（La Reunion）到澳洲东北方的新喀里多尼亚岛（New Caledonia），以及法属玻里尼西亚（French Polynesia）的数十座太平洋小岛。

法国参议院一份亚太地区相关报告的共同作者裴林（Cedric Perrin）说，亚太地区拥有众多人口、丰富自然资源和经济重要性，因此成为「地球的中枢」。

亚太地区在许多方面处于紧张态势，比如北韩拥有核武，以及美中因台湾议题相互对立等。法国希望其广大的经济区和部署当地的7000兵力，能让法国占有一席之地。

裴林认为，如果法国希望被真正视为区域参与国，就「必须对中国重申坚定务实的立场，尤其是关于遵守国际法的必要性」。

© 2023 AFP