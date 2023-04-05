全球3大粮商7月撤出 俄可能加强控管小麦市场

（法新社巴黎4日电） 全球3大谷物分销商宣布7月之前退出俄罗斯，可能导致莫斯科当局加强控管全球小麦市场。

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法新社报导，嘉吉公司（Cargill）、路易达孚（Louis Dreyfus）和维特拉（Viterra）表示，俄罗斯对乌克兰开战之后，政府施压和营运困难使它们无法留在俄罗斯。

俄罗斯是全球最大小麦出口国，2022年2月俄国入侵乌克兰后，小麦并未列入西方对莫斯科诸多制裁的范围内。

但7月1日起，这些公司将只会租用货船从俄罗斯运出农产品。

美国粮食巨擘嘉吉3月29日的声明表示，往后只会在俄罗斯经营「必要的食品和饲料设施」。

「但随着与粮食出口相关的挑战继续增加，嘉吉将在2022-2023这季结束后，于2023年7月停止俄罗斯粮食出口。」

嘉吉发布上述声明后数日，总部位于瑞士的大宗商品集团嘉能可（Glencore）旗下公司维特拉也跟进，表示维特拉「已得出结论，在俄罗斯的经营活动不再符合公司长期发展方向」。

总部位于荷兰的路易达孚也指出，正在「评估把现有俄罗斯业务和谷物资产转让给新所有者的选择」。

证券经纪商StoneX Financial分析师苏德曼（Arlan Suderman）表示，「我们预计一切都将逐渐受到国家控制」，导致谷物市场透明度大大降低。

苏德曼告诉法新社，俄罗斯营运商的效率也可能低于全球其他同业，因此成本更高，「引发从俄罗斯运出粮食稳定性的担忧」。

农业经纪商Inter-Courtage的弗卡伯（Damien Vercambre）表示，莫斯科多年来一直想要夺回其小麦业的掌控权。

© 2023 AFP