塔利班禁NGO用女员工 禁令扩及境内联合国组织

（法新社纽约联合国总部4日电） 联合国发言人今天宣布，阿富汗塔利班当局已将禁止妇女为非政府组织（NGO）工作的禁令，扩大适用于联合国在阿富汗全国各地的任务团，这「令人无法接受」。

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联合国驻阿富汗援助团（United Nations Assistance Mission in Afghanistan, UNAMA）今天稍早表示，在东部南加哈省（Nangarhar），联合国女性雇员已遭阻挡无法工作。

联合国秘书长的发言人杜雅里克（Stephane Dujarric）告诉记者：「联合国驻阿富汗援助团收到当局命令，禁止联合国的女性本国工作人员工作。」他并表示，联合国「从各种管道获悉，这适用于阿富汗整个国家」。

塔利班（Taliban）去年12月下令所有非政府组织停止雇用女性员工，先前联合国机构不在禁令范围内。

杜雅里克表示，尚未收到书面命令，联合国明天在喀布尔与塔利班开会时，将「寻求厘清」。

杜雅里克表示，对联合国秘书长古特瑞斯（Antonio Guterres）来说，「任何这种禁令都让人难以接受，而且坦白讲，让人无法想像」。

禁令去年颁布后，一些非政府组织全面暂停运作以示抗议，让阿富汗3800万公民更添苦难。援助组织表示，阿富汗半数人口正面临饥饿。

© 2023 AFP