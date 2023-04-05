日本政府首次蛰居族调查 估约146万人家里蹲

（法新社东京5日电） 日本内阁府调查发现，全日本15岁至64岁生产力族群中有约146万人选择「家里蹲」，当中约1/5声称COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情是他们脱离社会的主因。

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法新社报导，这是日本官方首次调查「蛰居族」（hikikomori）现象。这种现象是指某些人长期待在家中或房间里，不上学、不工作，也不参与社会，发生族群从青少年到年长者都有。

日本社会以守规矩和重视劳动闻名，这些人选择不参与社会，原因可能包括失业、抑郁，或是在学校和职场遭遇霸凌。

内阁府调查表示，有些「蛰居族」会外出购买生活用品或追求嗜好，较极端的例子则是完全不踏出家门。

报导指出，内阁府在2022年11月以全国3万名10岁至69岁的男女为对象执行调查，当中1万3769人提出有效回答，采用15岁至64岁年龄层的答案进行分析。

分析发现，在15岁至64岁调查对象中，有2%出现某种程度上与社会脱节的情况，推估日本的「蛰居族」约有146万人。

根据3月31日公布的调查结果，受访对象最常给出的脱离社会理由是「辞去工作」，接着是因为疫情。

15岁至39岁受访者变成蛰居族的理由以「辞去工作」最多，占21.5%。其次是「人际关系不佳」占20.8%，「中学时期开始不上学」占18.1%，「因为COVID-19疫情爆发」占18.1%，「不习惯学校生活」占12.5%。

另一方面，40岁至69岁的理由以「辞去工作」压倒性居多，占44.5%；「因为COVID-19疫情爆发」占20.6%，「生病」占16.8%，「人际关系不佳」占11.6%。

内阁府官员内藤浩司（音译）今天告诉法新社：「有些人似乎因为疫情因素不出家门，减少与社会接触，因而刚好符合我们定义的蛰居族。」

调查也发现，在40岁至64岁的中高年龄层当中，女性蛰居的情况超过半数，占52.3%。15岁至39岁的蛰居族中，女性则占45.1%。

蛰居的时间方面，15岁至39岁受访者以「6个月以上，不满1年」最多，占21.5%。40岁至69岁则以「2年以上，不满3年」最多，有21.9%。

内阁府表示，没有过去资料可直接与这次调查进行比较。

© 2023 AFP