耶路撒冷艾格撒清真寺爆警民冲突 以巴双方各执一辞

（法新社耶路撒冷5日电） 耶路撒冷的艾格撒清真寺内今早爆发警民冲突；以色列警方表示，警察进入清真寺是为了驱逐「煽动分子」；巴勒斯坦伊斯兰主义团体哈马斯则谴责此举为「前所未有的罪行」。

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统治加萨走廊（Gaza Strip）的哈马斯集团（Hamas）呼吁约旦河西岸的巴勒斯坦人，「集体起来保卫艾格撒清真寺（Al Aqsa Mosque）」。

以色列警方表示，「煽动分子」据守寺内，使用烟火、棍棒和石头反抗，警察进入清真寺是为了驱散这些人。

艾格撒清真寺位于以色列占领的东耶路撒冷旧城，过去也见到巴勒斯坦人和以色列人之间出现冲突与暴力，特别是在穆斯林斋戒月期间，这段时间有数以万计信徒前往艾格撒清真寺礼拜。

艾格撒清真寺是穆斯林的圣地，就建在犹太人所称犹太教最神圣的圣殿山（Temple Mount）上面。

这次新暴力事件发生的时间点，正值穆斯林斋戒月过了一半，而犹太人准备从今天晚间开始庆祝逾越节（Passover）。

以色列警方发布的影音画面显示，清真寺内似乎有烟火爆炸，还有一些人投掷石块。

以色列警方表示，「数名青年和蒙面煽动分子违法」拿着烟火、棍棒和石头据守在清真寺里面，警方不得不强行进入寺里。

在艾格撒清真寺发生冲突的消息传出后，根据法新社记者和目击者所见，有几枚火箭从加萨走廊北部射向以色列领土。

© 2023 AFP