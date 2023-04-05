郭台铭争取国民党总统提名

（法新社台北5日电） 鸿海集团创办人郭台铭今天表示，将全力争取国民党总统提名，以「避免与中国开战」。

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郭台铭清晨搭乘中华航空班机返台，上午10时在台北诺富特华航桃园机场饭店举行心得报告记者会「台湾需要一个很棒的CEO」，现场报告未来工作计画。郭台铭表示，台湾面临最大的问题还是经济，而经济的背后是科技与创新，且「政治与经济是密不可分的」。

郭台铭指出，此时此刻台湾正面临的巨大危机，不是单纯的市场经济问题，而是地缘政治连动引发的产业、人才断链，和随时可能爆发战争的风险，如何让中华民国台湾过去创造的民主典范和经济奇迹不会功亏一篑，继续朝先进科技国家前进，是台湾人民跨世代的愿望，也是他争取参选2024总统的动力。

郭台铭说，台湾的富裕是建立在台海稳定、区域互利和全球共荣基础上，但面对美中对抗，台湾会被迫选边站，成为最直接的受害者，他认为最好的办法是努力「化解美中对抗」，台湾身处美中对抗的焦点，又是美中经济的连接点，有条件成为化解美中对抗的关键影响力，「只要我们有一名具国际高度、以和平为念的领袖。」

郭台铭表示，全世界都渴望和平，避战当然是领袖最重要的责任，台湾避战要做两件事，「化解美中对抗、不能让民进党执政」，他说，「投票给高举台独、仇中抗中的民进党是危险的」，和平的日子并不是理所当然的，需要人民作正确的选择。

郭台铭指出，能不能被国民党徵召，在于民调的呈现，他拜托民众只要接到民调电话都表达「唯一支持郭台铭」， 让党中央有明确依据提名最能胜选的人，若获得徵召提名，将竭尽所能团结非绿阵营，赢得2024年总统大选，达成政党轮替、国会过半的目标。

但郭台铭也表示，若最后的民调结果侯友宜较高，国民党决定徵召侯友宜，他也会全力支持帮助国民党团结胜选。他再次表明，「我愿意全力争取国民党提名，与副总统赖清德来一场君子之争。」

郭台铭3月27日启程访美，展开「科技经济开拓之旅」，当时郭台铭办公室公布的行程为12天，自3月27日到4月7日，但郭台铭提前返台。

© 2023 AFP